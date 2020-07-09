İtalya ve Cezayir dışişleri bakanları, Libya'daki gelişmelerden endişe duyuyor
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İtalya ve Cezayir dışişleri bakanları, Libya'daki gelişmelerden endişe duyuyor

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum, Libya'da sahadaki gelişmelerden endişeli olduklarını belirtti.

İtalya ve Cezayir dışişleri bakanları, Libya'daki gelişmelerden endişe duyuyor
09.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:31

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum, Libya'da sahadaki gelişmelerden endişeli olduklarını belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından Di Maio-Bukadum görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İki bakan, ikili ilişkilerde stratejik çıkarları ilgilendiren dosyaları ve Libya krizinden başlayarak, üzerinde güçlü fikir birliği bulunan bazı uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı." ifadesi kullanıldı.

İtalyan bakanın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin yeni bir özel temsilcisi atamasının aciliyetine vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, "Di Maio ve Bukadum, istikrarsızlığı bölgeye yansıyan Libya'da, sahadaki durum ve ülkeye olan dış müdahaleye ilişkin endişelerini paylaştı. Bakan Di Maio, Berlin Süreci çerçevesinde ve BM himayesinde, Libyalılar arasında kapsayıcı müzakerelerin barış için tek güvenilir yol olduğunu vurguladı." değerlendirmesi yapıldı.

Di Maio'nun, Libya ve Sahel'deki istikrarın, İtalya ve Avrupa için stratejik öncelik olduğunu hatırlattığı ve Cezayir'i terörle mücadelede gösterdiği çabalardan ötürü takdir ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iki bakanın, İtalya ve Cezayir arasında özel çıkarlar bağlamında denizcilik alanlarının sınırlandırılması için eylül ayından itibaren müzakereye başlamayı kabul ettiği kaydedildi.

Di Maio, Bukadum'a Cezayir'in İtalya'ya Kovid-19 salgını başında Cezayir Kızılayı'ndan İtalyan Kızılhaçı'na yapılan tıbbi malzeme yardımı dolayısıyla teşekkür ettiği de belirtildi.

Kaynak: AA

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