İtalya ve AB, Taliban'ı açıklamalarına göre değil, eylemlerine göre değerlendirmekten yana

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin ve Avrupa Birliği (AB) ülkesi dışişleri bakanlarının, Afgan halkına desteklerini sürdürmek için Taliban'ı açıklamalarına göre değil, eylemlerine göre değerlendirmek konusunda mutabık olduğunu belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin ve Avrupa Birliği (AB) ülkesi dışişleri bakanlarının, Afgan halkına desteklerini sürdürmek için Taliban'ı açıklamalarına göre değil, eylemlerine göre değerlendirmek konusunda mutabık olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Di Maio ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, parlamentonun üst kanadı Senato'da genel kurula Afganistan'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Taliban'la ilişkiler konusunda İtalya'nın pozisyonuna açıklık getiren Di Maio, "İtalya'nın yaklaşımı, her şeyden önce Avrupa düzeyinde ortak bir yaklaşımın parçasıdır. Bunu, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Slovenya'daki gayriresmi toplantısında ele aldık. Afgan halkına desteğimizi sürdürmek için; Taliban'ı açıklamalarına göre değil, eylemlerine göre değerlendirmek hususunda anlaştık." diye konuştu.

Taliban'ın eylemlerinin beş kritere göre değerlendirileceğini anlatan Di Maio, bunların, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede iş birliği, özellikle kadınlar ve azınlıklar için insan haklarına saygı, kapsayıcı bir hükümetin kurulması, güvenli insani erişim garantisi ve ülkeyi terk etmek isteyenlere serbest geçiş sağlanması olduğunu söyledi.

Afganistan gündemiyle bölge ülkeleri Özbekistan, Tacikistan, Katar ve Pakistan'ı geçen hafta sonu ziyaret eden Di Maio, bu parametrelerin ziyaret ettiği ülkelerde de gündeme geldiğini anlattı.

"İtalya, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlara yardım etmeye devam edecek"

Afganistan'dan İtalyan kurumlarıyla iş birliği yapan, savunmasız 4 bin 890'ı Afgan olmak üzere 5 bin 11 kişiyi tahliye ettikleri bilgisini veren Di Maio, "Şu anda krizin yönetimi ve planlanmasından oluşan yeni bir aşamadayız. İtalya, ülkeyi terk etmek isteyen ve buna hakkı olan Afganlara yardım etmeye devam edecek." dedi.

Bakan Di Maio, Afganistan'dan tahliyelerin devam etmesine yönelik çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Özellikle Türkiye ve Katar başta olmak üzere Kabil havalimanının gelecekteki işletmesi için iş birliği yapacak ülkelerle çalışıyoruz. Katar Dışişleri Bakanı, havaalanının işletmesini eski halini getirmek üzere sağladıkları teknik yardıma dair bana bilgi verdi. Yurtiçi uçuşlar başlamış durumda. (Katarlı) Bakan, havaalanında güvenliğin yeniden sağlanacağından emin." ifadelerini kullandı.

Di Maio, Afganistan'dan kara yoluyla ayrılanlar için de komşu ülkelerle temasta olduklarını ifade etti.

Bölge ülkeleri ile pek çok partner ülkenin Afganistan'daki temsilciliklerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdığını aktaran Di Maio, "Afganistan'da muhtemelen AB ya da Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında konsolosluk işleri ve acil temas noktası olarak hizmet edecek ortak bir temsilcilik oluşturulmasını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Savunma Bakanı Guerini de Afganistan'dan ayrılmayı başaramayanlarda derin bir endişe olduğunu, bakanlık olarak başka tahliyeler için hazır olduklarını aktardı.

İtalya'nın Afganistan konusunu olağanüstü G20 Zirvesine taşıma isteği

Di Maio, Senato'daki konuşmasında, Afganistan meselesinin G20 platformuna taşınması gerekliliğine işaret ederek "Afganistan'a yönelik sürdürülebilir bir stratejinin belirlenmesine katkı sağlayabilecek tüm uluslararası aktörlerin sürece dahil edilmesi gerekiyor." dedi.

Bu konunun daha geniş ve kapsayıcı olan G20'de ele alınmasını önerdiklerini aktaran Di Maio, olağanüstü zirve koşulları ve yöntemi üzerinde çalıştıklarını, dışişleri bakanlarının hazırlık toplantısından önce olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Afganistan'ı G20 gündemine almak isteyen İtalya ile bu fikre mesafeli yaklaştığı basına yansıyan Çin arasında önemli bir temas gerçekleşti.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede ağırlıklı olarak Afgan krizindeki son gelişmeler ve G20 de dahil olmak üzere bu krizi yönetmeye yönelik muhtemel iş birliği alanları tartışıldı." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin