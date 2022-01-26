İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için çalışacak

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Di Maio, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Biz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemek aynı zamanda olası herhangi bir ihlale karşı sağlam ve orantılı bir yanıt için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte hareket edip çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Di Maio'nun, İtalya'nın bu konuda kesin olarak diplomatik çözümden ve gerilimin düşürülmesinden yana olduğunu vurguladığı aktarıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı'nın bu konuyla ilgili Moskova ile dengeli bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirttiği de kaydedildi.

Bu arada, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini de Ukrayna kriziyle ilgili La Repubblica gazetesinde çıkan demecinde, "İttifak, doğu kanadında caydırıcı tedbirleri güçlendirmeyi öngörmüştür ki İtalya da parlamentosu tarafından zaten yetkilendirilmiş olduğu operasyon ve görevler bağlamında buna katılmaktadır. NATO'nun caydırıcılık stratejisine göre ek kararlar alınırsa İtalya daha fazla katkı sağlayacak ve üzerine düşeni yapacaktır." ifadesini kullandı.