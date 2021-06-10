İtalya, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyecek

İtalya, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyecek
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyeceklerini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyeceklerini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Di Maio, Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın gerçekleştirdiği reformların önemine dikkati çeken Di Maio, Kiev ve Brüksel arasındaki ilişkilerin pekişmesinin iki taraf için önemli olduğunu aktardı.

Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşması ve vize serbestisi anlaşmalarının sonuçlarından memnun olduklarına dikkati çeken Di Maio, ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyeceğini bildirdi.

Di Maio, Ukrayna-NATO ortaklığının ulaştığı seviyeyi takdir ettiklerini ifade etti.

Kuleba da Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumunu İtalyan mevkidaşıyla ele aldıklarını belirterek, İtalya'nın, Ukrayna'nın Avrupa Atlantik yolundaki entegrasyonuna daha fazla nasıl katkı verebileceğini görüştüklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunu da ele aldıklarını aktaran Kuleba, görüşmede İtalyan hükümetinden Ukraynalı turistlere kapılarını açmalarını istediğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım'
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Bülent Turan Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Sarp Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 15:40:43. #1.15#

title