İtalya - Türkiye maçı seyircili olabilir
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İtalya - Türkiye maçı seyircili olabilir

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İtalya - Türkiye maçı seyircili olabilir

Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alan İtalya'da hükümet, şampiyonaya belirli sayıda seyirci almayı düşündüklerini açıkladı.

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Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alan İtalya'da hükümet, şampiyonaya belirli sayıda seyirci almayı düşündüklerini açıkladı.

Haziran ayında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kala, açılış maçının yanı sıra iki grup ve bir de çeyrek finale ev sahipliği yapacak olan İtalya'dan flaş seyirci açıklaması geldi. Ülkede sağlık ve bilim kurullarından seyircili maçlarla ilgili görüş ve raporlar isteyen İtalya hükümeti, belirli kriterler altında sınırlı sayıda seyircileri tribünlere almayı düşünüyor.

UEFA ile önümüzdeki günlerde gerekli görüşmeleri yapacak olan İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda üç grup maçı ve bir de çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak. Öte andan Türkiye A Milli Takımı da 11 Haziran'daki açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Kararın resmileşmesi halinde İtalya - Türkiye maçında belirli sayıda seyirci tribünde olacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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