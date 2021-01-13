İtalya, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlayacak olmasından memnun
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İtalya, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlayacak olmasından memnun

13.01.2021 23:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:52
İtalya, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlayacak olmasından memnun

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlayacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlayacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio'nun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Roma'da görüştüğü belirtildi.

Di Maio'nun görüşmede, ikili ilişkiler, Avrupa gündeminde öne çıkan konular ve Akdeniz'in istikrarı konusunda birlikte çalışmanın ortak çıkar olduğunu yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, "Atina'nın yapıcı yaklaşımının, Doğu Akdeniz'de güvenin yeniden tesisi ve daha fazla istikrar lehine olacağını uman Bakan Di Maio, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacağının duyurulmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti." ifadesi kullandı.

Di Maio'nun, Birleşmiş Milletlerin Libya Özel Temsilcisi'nin atanmasının aciliyeti ile Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda ilerleme kaydedilmesi ve ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Di Maio'nun, Avrupa Komisyonunun önerdiği yeni göç ve iltica programına dair çekincelerini dile getirdiği de aktarıldı.

İş birliğinin iyi gidişatından memnuniyet belirtildi

Görüşmede, Mısır'da yaklaşık 5 yıl önce öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin gündeme geldiği belirtilen açıklamada, "Di Maio, bu cinayetin sorumlularının adalete teslimine yönelik AB'nin, Mısırlı yetkililere İtalya ile tam iş birliği için baskı yapması konusunda Yunanistan'ın dayanışmasını umduğunu söyledi." ifadesi kullanıldı.

Di Maio'nun son olarak ekonomik-ticari ilişkilerden, enerji, altyapı, telekomünikasyon, havacılık ve savunma sanayileri ile "yeşil ekonomi" projelerine kadar iş birliğinin iyi gidişatından memnun olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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