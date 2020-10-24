İtalya Türk narenciye ürünlerini sevdi
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İtalya Türk narenciye ürünlerini sevdi

24.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:29
İtalya Türk narenciye ürünlerini sevdi

Türkiye'nin İtalya'ya 9 aylık narenciye ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 450, değerde ise yüzde 595 artış kaydetti.

Türkiye'nin İtalya'ya 9 aylık narenciye ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 450, değerde ise yüzde 595 artış kaydetti.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde 728 bin ton narenciye ihraç edilerek 374 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

İtalya'ya narenciye ihracatı artışı dikkati çekti. İtalya'ya narenciye ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1067 tondan 5 bin 871 tona çıktı. Elde edilen gelir ise 580 bin dolardan 4 milyon dolara yükseldi.

Bu ülkeye yılın 9 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 450, değerde de yüzde 595 arttı.

"En fazla artış İtalya'da görüldü"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen narenciye ihracatındaki artışın sürdüğünü söyledi.

Kovid-19'un narenciye ürünlerine olan ilgiyi artırdığına işaret eden Kaçmaz, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım sektörünün önemi bir kez daha anlaşıldı, buna bağlı olarak tarımsal üretim ve ürünlerin tüketiminde artış gözlemlendi. Narenciyenin özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde en önemli etken olan C vitamini ihtiva etmesi sebebiyle ürünlere olan ilgi arttı, gerek iç tüketim gerekse ihracatta artış yaşandı." diye konuştu.

Kaçmaz, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta artış görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye narenciyesinin Avrupa'da da tercih ediliyor olması sektörümüzde memnuniyetle karşılandı. Geçen yılın ocak -eylül ayı dönemine göre miktar ve değer olarak en fazla artış İtalya'da görüldü. İtalyanın Türk narenciyesini tercih ediyor olması, kaliteli üretim, ambalaj, lojistik ve ihracatta dünya standartlarını uyguladığımızın somut ifadesidir. Artık İtalya'da Türkiye'nin narenciye pazarı ağına girdi. Bu yükselen artış ilerleyen zamanlarda da etkisini gösterecektir. İtalya'ya önümüzdeki dönemlere çok daha fazla miktarda narenciye ürünü ihraç edip, ülke ekonomisine döviz girdisi kazandırmayı hedefliyoruz."

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, Türk üreticilerin son yıllarda Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştırmaya başladığını vurguladı.

İtalya'ya ihracat artışının önemi bir gelişme olduğuna işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Narenciye üreten Akdeniz ülkelerinden biri olan İtalya'nın, Türk narenciyesine ilgisi artıyor. Türk narenciyesinin ne kadar kaliteli olduğu ortada. İtalya bu gerçeği yakalayarak talebi artıran ülkelerin başında geliyor. Bu gelişme Türkiye'nin Avrupa pazarındaki gücünü çok açık şekilde gösteriyor. Üreticiler başta İtalya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracat artışından çok memnun."

Türkiye'nin ocak-eylül dönemi narenciye ihracatında en çok artış yakaladığı ilk 5 ülke şöyle:

Ülke2019 miktar (KG)2019 değer (dolar)2020 miktar (KG)2020 değer (dolar)Miktar değişim (yüzde)Değer değişim (yüzde)
İtalya1.067.244579.2105.871.885

4.023.743

450595
Hollanda3.602.4242.249.5169.729.949

6.016.843

170167
Polonya11.207.7206.934.87128.484.610

20.213.593

154191
Beyaz Rusya3.126.7261.546.8526.555.747

4.230.487

110173
Macaristan 3.087.1632.188.3595.250.136

3.904.877

7078

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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