İtalya: Temiz Eller operasyonunun savcılarından Francesco Borrelli hayatını kaybetti
İtalya'da, 1990'ların siyaset arenasında dengeleri altüst eden Temiz Eller soruşturmasını yürüten başsavcı Francesco Saverio Borrelli hayatını kaybetti.Milano'daki bir hastanede yaşama veda eden 89 yaşındaki savcı, İtalya'nın en büyük yolsuzluk skandalıyla ilgili operasyona öncülük etmişti.
İtalya'da, 1990'ların siyaset arenasında dengeleri altüst eden Temiz Eller soruşturmasını yürüten başsavcı Francesco Saverio Borrelli hayatını kaybetti.
Milano'daki bir hastanede yaşama veda eden 89 yaşındaki savcı, İtalya'da II. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en büyük yolsuzluk skandalıyla ilgili operasyona öncülük etmiş, soruşturma sonucunda yüzlerce iş insanı ve politikacı hüküm giymişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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