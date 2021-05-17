İtalya, Teknik Direktör Mancini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı
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İtalya, Teknik Direktör Mancini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İtalya, Teknik Direktör Mancini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

FIGC'ten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Mancini'nin Haziran 2026'ya kadar milli takımın başında kalmasının resmiyete kavuştuğu bildirildi.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, imza töreninde yaptığı açıklamada, Mancini ile tam uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Bu bir süredir üzerinde çalıştığımız bir duyuru idi. Çünkü bir projenin tamamlanması için zaman gerekiyor ve biz bu üç yılda yapılan çalışmalara devamlılık kazandırmak istedik." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı Mancini de "Çok mutluyum. Federasyon Başkanı Gravina'ya teşekkür ediyorum. Meyvelerini veren bir işi ileriye taşımanın yollarına bakıyoruz. Beğendiğim bir takımı, bir araya getirebilme beni son derece tatmin ediyor ve gelecek için iyimserim. Bir yıl içinde Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi final aşaması ve Dünya Kupası maçları oynayacağız. Hedefimiz, kolay olmayacağını ve bazen şansa da ihtiyaç olduğunu bilerek kazanmak." ifadelerini kullandı.

Mayıs 2018 yılından bu yana "Gök mavililer" olarak bilinen İtalya Milli Takımı'nın başında bulunan Mancini, İtalya'nın 2019'da 11 maç üst üste kazanmasını sağladı. İtalya, söz konusu 11 maçın 10'unu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynayıp kazandı.

Mancini yönetiminde 30 maça çıkan İtalya Milli Takımı, 21 maçtan galip ayrılırken, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. "Gök mavililer" son 25 maçtır da yenilgi yüzü görmedi.

Mancini idaresindeki İtalya Milli Takımı, 11 Haziran'da Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak.

Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Zenit St. Petersburg gibi takımları çalıştıran Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda da Galatasaray'ın başına geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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İtalya, Teknik Direktör Mancini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı - Haberler Spor
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