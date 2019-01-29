İtalya Suçluyor, Fransa İse Suçlamalara Yanıt Vermiyor

İtalya, Fransa'yı göç krizine sebep olmak ve İtalyan firmaların önünü kesmekle suçluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "hiçbir faydası yok" yorumu yaparak, İtalya hükümetine cevap vermeyeceğini dile getirdi.

İtalya'nın Fransa'yı Afrika'yı CFA frangı ile fakirleştirerek göç krizine sebep olmakla suçlaması gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri daha da kötüleştirdi. Son haftalarda İtalya, Fransa'ya karşı birçok suçlamada bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise suçlamalara cevap vermeyeceğini açıkladı. Haziran 2018'de göreve gelen popülist İtalyan hükümeti, Fransa'yı "ikiyüzlü" olmakla suçluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ülkelerine sürekli "ders vermekle" suçlayan İtalya, ayrıca Libya'daki kaosun sebebi olarak da Fransa'yı gösterdi. Kaddafi'yi indirmek için 2011 yılında askeri müdahalede bulunan Fransa'nın bugünkü Libya'daki kaos ortamına sebep olduğunu savunan İtalyan yetkililer, bölgedeki kaosun da mülteci krizine sebep olduğu ve mültecilerin İtalya sahillerine çıktığından yakındı.

"Terörist" krizi

İtalya ayrıca Fransa'yı İtalyan teröristleri barındırmakla suçluyor. Bolivya'da 37 yıllık firar sonrasında yakalanan eski solcu terörist Cesare Battisti'nin ömür boyu hapis cezası için İtalya'ya iade edilmesi sonrasında İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransa'da bulunan diğer 14 teröristin iadesini talep etmişti. Fransa'nın yıllardır "masum öldüren katilleri" barındırdığını söyleyen Salvini, gerekirse Cumhurbaşkanı Macron ile yüz yüze görüşmek için Paris'e gideceğini söylemişti.

"İktisadi" sorunlar

İtalya Başbakanı Conte, Fransa'nın İtalyan markaları ve dev şirketlerini alırken sorun çıkarmadığını fakat aynısını İtalyan grupları yapmak istediğinde Fransa'nın sorun çıkarıp engel olmaya çalıştığını savunmuştu. Fendi ve Gucci gibi lüks markaların Fransa tarafından alındığına dikkat çeken Conte, İtalyan Fincantieri grubunun Atlantique şantiyesini satın almasından sonra Fransa'nın Avrupa Komisyonuna ticari inceleme talep etmesinden şikayetçi oldu.

Öte yandan, tüm bu suçlamalara Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "hiçbir faydası yok" yorumu yaptı. Suçlamalara cevap vermeyeceğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, "Cevap vermeyeceğim, tek istedikleri bu. Tüm bunların hiçbir faydası yok. İtalya halkı bizim dostumuz ve tarihlerine yakışır liderler hak ediyorlar" diye konuştu. - PARİS

Kaynak: İHA