İtalya, Slovenya ve Hırvatistan, Adriyatik'te üçlü iş birliğini görüştü
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İtalya, Slovenya ve Hırvatistan, Adriyatik'te üçlü iş birliğini görüştü

19.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:26
İtalya, Slovenya ve Hırvatistan, Adriyatik'te üçlü iş birliğini görüştü

İtalya, Slovenya ve Hırvatistan dışişleri bakanları, Adriyatik denizindeki üçlü iş birliğini geliştirmeyi ele aldı.

İtalya, Slovenya ve Hırvatistan dışişleri bakanları, Adriyatik denizindeki üçlü iş birliğini geliştirmeyi ele aldı.

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste kentinde düzenlenen üçlü görüşmede, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman bir araya geldi.

Üçlü görüşmeye dair İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, bakanların, Adriyatik Denizi'ndeki üçlü iş birliğini geliştirmek için operasyonel yöntemlerle, öncelikli alanları tartıştığı bildirildi.

Açıklamada, halihazırdaki koordinasyon mekanizmalarından başlamak üzere İtalya ve Hırvatistan'ın Adriyatik'te münhasır ekonomik bölge (MEB) ilan etme niyetlerini paylaştığı, 3 ülke arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesine dair verimli görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Savunmasız ve yoğun deniz trafiğinin olduğu Adriyatik'te çevreyi korumak, riskleri önlemek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için entegre bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu belirtilen ortak açıklamada, Adriyatik denizinin bölge halklarını birleştiren bir köprü ve herkes için refah kaynağı olduğu görüşü yinelendi.

Görüşmede İtalyan ve Hırvat taraflar, MEB ilanına ilişkin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Avrupa Birliği (AB) hukuku ilkelerine tam uyumlu adımlar atacaklarını belirtti.

Üç bakan, üçlü formatta görüşmelerini sürdürme ve uzman düzeyinde gelişmiş bir işbirliği mekanizması oluşturma kararı aldı. Bakanların, bir sonraki üçlü toplantıyı 2021'in ilk çeyreğinde düzenleme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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