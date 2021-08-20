İtalya Serie A heyecanı Tivibu'da başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya Serie A heyecanı Tivibu'da başlıyor

İtalya Serie A heyecanı Tivibu'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Avrupa'da yeni futbol sezonu başlarken sporseverler dünyanın en önemli yıldızlarını Tivibu ekranlarından takip etmeye devam edecek.

Avrupa'da yeni futbol sezonu başlarken sporseverler dünyanın en önemli yıldızlarını Tivibu ekranlarından takip etmeye devam edecek. Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Ligi'nden sonra İtalya Serie A da Tivibu ekranlarından izleyicilerle bulaşacak.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, platform Almanya ve İngiltere'den sonra İtalya Serie A'nın da adresi oluyor. Serie A'da 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçları S Sport 2 üzerinden Tivibu kullanıcıları ile buluşacak.

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Yeni sezonun açılışını son şampiyon Inter yapacak. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'yu kadrosuna katan Inter, 19.30'da S Sport 2 ekranlarında Genoa deplasmanına çıkacak. Bu maçın hemen ardından ise Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Torino ile karşılaşacak. Atalanta-Torino maçında ilk düdük 21.45'te çalacak.

22 Ağustos'ta, geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşan Cristiano Ronaldo'lu Juventus, 19.30'da Udinese'ye konuk olacak. Jose Mourinho'nun başına geçtiği Roma ise 21.45'te Fiorentina karşısında sezonu açarken, İtalya Serie A'da ilk haftayı Sampdoria ile Milan kapatacak. Sampdoria - Milan maçı ise Pazartesi 21.45'te başlayacak. Serie A'da ilk haftanın tüm mücadeleleri S Sport 2 üzerinden Tivibu ekranlarında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hamid Karzai Kerem Ali Sürekli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Yıldız Tilbe Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İtalya Serie A heyecanı Tivibu'da başlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:12:37. #1.16#

title