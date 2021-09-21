İtalya Serie A ekibinin formasında artık Türk markası Bitci var

Spezia Calcio ile Bitci.com'dan dev ortaklık. Türk kripto para markası Bitci.com, İtalya Serie A ekibi Spezia ile yaptığı ortaklık anlaşması kapsamında spor dünyasındaki adımlarını pekiştirdi. Yakın zamanda İspanya, Brezilya ve Uruguay milli futbol takımlarıyla bir dizi sözleşme imzalandı. Ayrıca Premier League, Laliga, Scottish Premiership, Portekiz Primeira Liga liglerinin en üst kulüpleri ile ve MotoGP ve McLaren gibi diğer prestijli markalarla da ortaklık yapıldı.

"SON DERECE HEYECANLIYIZ"

Bitci Teknoloji 'nin CEO'su Onur Altan yaptığı açıklamada "Spezia Calcio ile global ortaklığımızı genişletmekten dolayı son derece heyecanlıyız. Bu bizim A Serisindeki ilk ortaklığımız ki bu dünyadaki en çok takip edilen futbol liglerinden biridir bu durum da söz konusu ilişkimizi bizim için unutulmaz kılmaktadır. Bitci için en önemli şey bunun bizim iş ortaklarımızla ilerideki yolculuğumuza ışık tutmasıdır. Dünyanın önde gelen fan platformlarından biri olarak firmamız Spezio Calcio fanlarına kesinlikle son derece üstün deneyimimizi sunacaktır. Bu çok önemli anlaşma ile İtalya'ya kendi teknolojimizi getirmekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri