İtalya Serie A'daki Genoa-Torino maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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İtalya Serie A'daki Genoa-Torino maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

01.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:06

İtalya Serie A yönetimi, Genoa'da 11'i futbolcu 15 kişide koronavirüse raslanması nedeniyle İtalyan ekibinin haftasonu oynayacağı Torino maçını ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

İtalya Serie A yönetimi, 15 kişide yeni tip koronavirüse rastlanan Genoa takımının, bu hafta sonu Torino ile yapması planlanan maçı erteledi.

Genoa'daki koronavirüs vakalarını değerlendirmek üzere dün toplanan ve bugün güncellemeler doğrultusunda yeniden bir araya gelen Serie A yönetiminden yapılan açıklamada, 3 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

BİR SONRAKİ MAÇTA HÜKMEN MAĞLUP OLABİLİR

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de UEFA'nın belirlediği protokole göre, 10 veya daha fazla pozitif vakası bulunan takımlar en az bir kere maç erteleme talebinde bulunabilecek. Bu durumda 11'i oyuncu, 4'ü teknik heyet personeli olmak üzere 15 kişinin koronavirüs olduğu Genoa'da sonraki haftalarda benzer durumun tekrar etmesi durumunda takım, sıradaki maça ya elindeki oyuncularla çıkacak ya da sahaya çıkmaması halinde hükmen yenik sayılacak.

İtalya Serie A'daki Genoa-Torino maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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