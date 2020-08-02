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İtalya Serie A'da zirve şekillendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğu daha önce garantileyen Juventus, 38. haftada konuk ettiği Roma'ya 3-1 yenilerek sezonu mağlubiyetle tamamladı.

İtalya Serie A'da zirve şekillendi
02.08.2020 00:49 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:52

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğu daha önce garantileyen Juventus, 38. haftada konuk ettiği Roma'ya 3-1 yenilerek sezonu mağlubiyetle tamamladı.

Torino'daki Allianz Arena'da oynanan maçın 5. dakikasında Gonzalo Higuain ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Roma'nın 23. dakikada Nikola Kalinic ile eşitliği yakalamasına engel olamadı. Konuk Roma, 44. dakikada da Diego Perotti'nin penaltı golüyle geriye düştüğü maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.

İkinci yarının 52. dakikasında yine Perotti ile bir gol bulan Roma, şampiyon Juventus'u evinde 3-1 yenerek, sezonu galibiyetle tamamladı. Juventus ise şampiyonluğu garantiledikten sonra ligde peş peşe ikinci maçını da kaybederken sezondaki toplam 7. yenilgisini yaşadı.

Ocak ayında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu Merih Demiral ise aylar sonra ilk kez bu maçla yeşil sahalara döndü. Demiral, 51. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil olarak 6 ay aradan sonra bir maçta görev aldı.

Roma kadrosunda yer alan milli oyunculardan Cengiz Ünder de haftalar sonra 56. dakikada Nicolo Zaniolo'nun yerine oyuna girerken, Mert Çetin ise bu maçta görev almadı.

Juventus, 83 puanla ligi zirvede tamamlarken, Roma ise son 8 haftada aldığı 7 galibiyet 1 beraberlik sayesinde puanını 70'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı.

Karşılaşma sonunda Juventuslu oyuncular, lig şampiyonluğu dolayısıyla kupa ve madalyalarını aldı. Juventus, lige son yıllarda ambargo koyarak üst üste 9 şampiyonlukla Avrupa'da yeni bir rekorun da sahibi oldu. Milli futbolcu Merih Demiral da Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk oyuncu olarak madalyasını aldı.

Inter ikinciliği bırakmadı

Lige şampiyonluk favorilerinden biri olarak başlayan ancak pandemiden önce yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Inter ise son haftalarda ikincilik mücadelesi verdiği Atalanta ile karşılaştı.

Lacivert-siyahlı iki ekibin mücadelesini, konuk Inter, 1. dakikada Danilo D'Ambrosio ve 20. dakikada Ashley Young'ın golleriyle 2-0 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla Inter, ligi 82 puanla Juventus'un arkasından 2. sırada bitirdi. Bu sezon da ligin flaş ekiplerinden biri olan Atalanta ise 17 maç aradan sonra mağlup olarak ligi yenilgiyle tamamladı. Atalanta, puan tablosunda 78 puanla 3. sırada yer aldı.

Ligde bir ara şampiyonluk için aday olan Lazio ise Napoli'ye 3-1 kaybederek ligi 78 puanla 4. basamakta tamamladı. Napoli ise 62 puanla 7. sırada yer buldu.

Milan'da İbrahimovic farkı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan ise pandemi sonrasındaki dönemde yakaladığı çıkışı ligin son maçında da sürdürdü.

Cagliari'yi ağırlayan Milan, Ragner Klavan'ın 11. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 44. dakikada İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic bir penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarının 55. dakikasında İbrahimovic farkı 2'ye çıkartırken, bu golden 2 dakika sonra Samuel Castillejo skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 65 dakika saha mücadele etti ve ardından yerini Alexis Saelemaekers'e bıraktı.

Milan, Cagliari'yi 3-0 mağlup ederken, 66 puanla 6. sırada sezonu tamamladı. Kırmızı-siyahlı takım, pandemi sonrası 12 maçlık dönemde 9 galibiyet ve 3 beraberlikle hiç mağlubiyet yaşamazken, attığı 35 golle de pandemi ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan takım oldu.

Bu arada, Milan'ın 38 yaşındaki yıldızı İbrahimovic, bugün attığı golle Serie A'da 10 gole ulaşan en yaşlı oyuncu oldu.

Sezon yarın tamamlanıyor

Serie A'da 2019-2020 sezonu yarın oynanacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. Yarınki mücadelelerle ligden düşecek son takım da belli olacak.

Ligde yarın Spal-Fiorentina, Bologna-Torino, Genoa-Hellas Verona, Lecce-Parma ve Sassuolo-Udinese müsabakaları yapılacak ve Lecce ya da Genoa'dan biri küme düşen son takım olacak.

Spal ve Brescia'nın küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Kaynak: AA

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