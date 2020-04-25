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İtalya Serie A, Spor, Haber

İtalya Serie A'da takımlar, yayıncı kuruluşa dava açıyor!

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A'da yer alan takımlar, corona virüsü sebebiyle lige verilen ara sebebiyle ödeme yapmayan yayıncı kuruluşlar Sky Sports, DAZN ve IMG hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

25.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:11
İtalya Serie A'da takımlar, yayıncı kuruluşa dava açıyor!

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A'da yer alan takımlar, corona virüsü sebebiyle lige verilen ara sebebiyle ödeme yapmayan yayıncı kuruluşlar Sky Sports, DAZN ve IMG hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; yayıncı kuruluşlar, 233 milyon avroluk son ödeme paketinin zamana yayılmasını talep etti. Kulüpler ise bu öneriyi reddederek ödemenin mevcut sözleşmenin zaman çizelgesine sadık kalınarak yapılmasını istedi.

Yayıncı kuruluşlara ihtarname gönderen Serie A ekipleri, ödemelerde sorun yaşanması halinde dava açılacağını iletti.

İtalyan basını, taraflar arasında uzlaşma sağlanmasının beklenmediği belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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