İtalya Serie A'da sezonun açılış maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu
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İtalya Serie A'da sezonun açılış maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu

İtalya Serie A'da sezonun açılış maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta kendi sahasında Genoa'yı 4-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta kendi sahasında Genoa'yı 4-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçta milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Genoa'yı konuk etti. 6'ncı dakikada Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Skriniar'ın yaptığı kafa vuruşunun ağlarla buluşmasıyla Inter, sezonun ilk golünü kaydetti. 14'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sahneye çıkarken, ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

74'te Vidal, 87'de ise Dzeko'nun attığı gollerle rakibini gol yağmuruna tutan Inter, sezonun ilk maçında 4-0'lık skorla 3 puana uzandı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77 dakika sahada kalırken, yerini Satriano'ya bıraktı.


İtalya Serie A'da sezonun açılış maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu
İtalya Serie A'da sezonun açılış maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı
Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı
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İtalya Serie A'da sezonun açılış maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu - Haberler Spor
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