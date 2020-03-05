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İtalya Serie A'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 3 Nisan tarihine kadar oynanacak tüm lig maçlarının koronavirüs (COVID-19) nedeniyle seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.

05.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:52
İtalya Serie A'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

(FIGC), 3 Nisan tarihine kadar oynanacak tüm lig maçlarının koronavirüs (COVID-19) nedeniyle seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.

İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, başbakanlık kararnamesiyle, ülkede hızla yayılan koronavirüsün (COVID-19) önüne geçmek, halkın sağlığını korumak ve müsabakaların kesintiye uğramasını önlemek amacıyla İtalya Futbol Birinci Ligi'nde (Serie A) oynanacak karşılaşmalara seyirci alınmaması yönünde karar alındığı belirtildi. FIGC'den yapılan açıklamada, 4 Mart tarihli bu kararnamenin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı ve bu tarihe kadar oynanacak tüm Serie A müsabakalarında bu kararın uygulanacağı ifade edildi.

İtalya'da, son olarak koronavirüs (COVID-19) sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 107'ye yükselirken, koronavirüs vakası görülen insan sayısı ise 3089'a çıkmıştı.

Kaynak: DHA

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