İtalya Serie A'da Inter şampiyon oldu - Sevinç gösterileri
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. Inter 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken, tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı. Milano'nun ünlü meydanı "Piazza del Duomo"da bir araya gelen takım taraftarları, şampiyonluk kutlamalarına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pier Marco Tacca