İtalya Serie A'da Inter şampiyon oldu
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İtalya Serie A'da Inter şampiyon oldu

İtalya Serie A'da Inter şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.

Serie A'nın 34. haftasındaki maçında dün Crotone'yi deplasmanda 2-0 yenerek puanını 82 yapan Inter, bugün en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Bu sonuçla, Inter 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken, tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı.

Inter'in bu şampiyonluğu ile Serie A'da son 9 sezondur şampiyonluğa ambargo koyan Juventus'un serisi bitmiş oldu.

İtalya Serie A'da Juventus'un 36, Inter'in 19, Milan'ın 18 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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