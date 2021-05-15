İtalya Serie A'da başkent derbisinde gülen taraf Roma oldu
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İtalya Serie A'da başkent derbisinde gülen taraf Roma oldu

İtalya Serie A'da başkent derbisinde gülen taraf Roma oldu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Roma, konuk ettiği rakibi Lazio'yu 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Roma, konuk ettiği rakibi Lazio'yu 2-0 yendi.

Başkentin iki takımı, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki derbide kozlarını paylaştı.

Maça konuk ekip Lazio, etkili başlayarak fırsatlar yakalamasına karşın, Roma 42. dakikada Mkhitaryan ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda, iki ekip de gol bulmak için yüklenirken, ev sahibi takım 78. dakikada Pedro ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Maçın 87. dakikasında Lazio'da Acerbi, Romalı Dzeko'ya yaptığı hareketten ötürü hakem Luca Pairetto'dan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Roma, derbide Lazio'yu 2-0 mağlup etti.

Roma, puanını 61 yaptı ve 7. basamakta kaldı. Bir maç eksiği bulunan Lazio ise bu haftayı puansız kapattı ve 67 puanla 6. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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