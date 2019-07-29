İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A), 2019-2020 sezonunun 38 haftalık maç takvimi belli oldu.

Milano'da bu akşam yapılan fikstür kura çekimine, 20 kulübün temsilcileri ve federasyon yetkilileri katıldı.

24-25 Ağustos'taki ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak olan Serie A'da yeni sezonun heyecanı, 38 hafta boyunca yaşanacak.

38 haftalık lig maratonunun ilk yarısı 29 Aralık 2019'da tamamlanacak. Ligde ikinci yarı ise 5 Ocak 2020'de başlayacak. 2019-2020 sezonu, son hafta mücadelelerinin oynanacağı 24 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek.

Sezon boyunca ikisi ligin ilk yarısında, biri de ikinci yarıda olmak üzere 3 hafta mücadelesi, 25 Eylül Çarşamba, 30 Ekim Çarşamba ve 22 Nisan 2020 Çarşamba tarihlerinde olmak üzere hafta içi oynanacak.

Kadrosunu milli futbolcu Merih Demiral ile takviye eden ve yeni teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde üst üste 9. şampiyonluk hedefindeki Juventus, yeni sezonu Parma deplasmanında açacak.

Bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder'in Serie A'da 3. yılına "merhaba" diyeceği bu sezon, Roma ilk haftada seyircisi önünde Genoa'yı konuk edecek.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise Udinese deplasmanında sezona başlayacak.

Fenerbahçe'den Makedon oyuncu Eljif Elmas'ı transfer eden Napoli ise Fiorentina deplasmanında yeni sezonun açılışını yapacak.

Derbiler

Serie A'nın yeni sezondaki ilk derbi heyecanı ise 2. haftada yaşanacak. Başkent derbisinde Lazio, milli futbolcu Cengiz Ünderli Roma'yı konuk edecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise Inter ile Milano derbisini 4. haftada oynayacak.

Merih Demirallı Juventus ise 11. haftada Torino derbisinde Torino'ya konuk olacak.

Inter ile Juventus arasında oynanan ve "İtalya Derbisi" olarak anılan büyük mücadele ise 7. haftada oynanacak. Inter, Juventus'u San Siro'da ağırlayacak.

Milli oyuncuların birbirleriyle karşılaşmaları

İtalya Serie A'da bu sezon, milli takımda forma giyen 3 oyuncu birbirlerine karşı oynayacak.

Cengiz Ünderli Roma, Hakan Çalhanoğlu'nun top koşturduğu Milan ile 9. haftada Roma Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek.

Cengizli Roma, Merih Demiral'ı transfer eden son şampiyon Juventus'u ise 19. haftada konuk edecek.

Merihli Juventus ise Hakanlı Milan'ı 12. haftada ağırlayacak.

İlk hafta maçları

Fikstür çekimine göre Serie A'da yeni sezonunun ilk hafta maçları şöyle:

Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Hellas Verona-Bologna, Inter-Lecce, Parma-Juventus, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo ve Udinese-Milan.

Kaynak: AA