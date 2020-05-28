İtalya Serie A 20 Haziran'da başlıyor Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın, 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın, 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalya Futbol Federasyonu'nda (FIGC), federasyon, lig, kulüp, oyuncu ve hakem temsilcileriyle liglerin geleceğine ilişkin yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Spadafora, "Serie A'nın 20 Haziran tarihinde yeniden başlaması kararı aldık. 13 veya 17 Haziran'da da İtalya Kupası maçlarının oynanmasını görüştük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA