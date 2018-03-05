İtalya Seçimlerinde En Yüksek Oyu "5 Yıldız Hareketi" Aldı

Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi İtalya'da dün yapılan genel seçimlerin ilk sonuç tahminlerine göre, "kurulu düzen ve politikalara karşı olan 5 Yıldız Hareketi" seçmenin artan desteğiyle ülkenin en büyük siyasi partisi oldu.

İtalya seçimlerinde hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı, seçmenler muhalif ve uç partilere yöneldi.

İlk sonuç tahminlerine İtalya'daki üç ana siyasi bloktan hiçbiri tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.

Eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisini de kapsayan sağ blok oyların en büyük kesimini aldı.

İtalya'daki kurulu düzen ve politikalara karşı olan 5 Yıldız Hareketi ise seçmenin artan desteğiyle ülkenin en büyük siyasi partisi oldu.

Yaklaşık 51 milyon seçmeni ilgilendiren ve parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için yapılan oylama dün gece yerel saatle 23.00'de sona erdi. Oylamaya katılım yüzde 74 ile beklenenden düşük kaldı.

Anayasa değişikliği referandumundan ağır yenilgiyle çıkan Başbakan Matteo Renzi'nin Aralık 2016'da istifa etmesinin ardından Paolo Gentiloni hükümeti kurma görevini üstlenmiş, geçen aralık ayında da erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Karmaşık yapısı nedeniyle eleştirilen yeni seçim yasası Rosatellum ile ilk kez seçimlere gidilen ülkede, parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için en az yüzde 40 oy oranına ulaşmak gerekiyordu.

İlk sandık çıkış anketleri, ne sağda ne solda kendini konumlandıran ve başbakan adayı 31 yaşındaki Luigi Di Maio olan 5 Yıldız Hareketi'nin yüzde 32.5 dolayında bir orana ulaştığını gösterdi.

Deneyimli siyasetçi 81 yaşındaki Silvio Berlusconi'nin liderliğindeki sağ ittifakı ise yüzde 33-35 oy oranına ulaştı.

Matteo Renzi liderliğindeki sol ittifakı da yüzde 24-28 seviyesinde kaldı.

Kesin sonuçların da bu seviyelerde olması durumunda partilerin koalisyon görüşmeleri yapması gerekecek.

Siyasi güçlerin yapacakları konsültasyonlardan sonuç elde edilemezse, bir teknik hükümet kurulması ya da erken seçime gidilmesi gündeme gelebilir.

2013'te girdikleri ilk seçimlerde oy patlaması yaşayarak, yüzde 25 destek almış olan 5 Yıldız Hareketi'nin, o zamandan bu yana oylarını büyük oranda artırması dikkat çekti.

Nitekim, Avrupa Birliği kurumları nezdinde popülistlerin iktidarda söz

sahibi olmasına sıcak bakılmadığı biliniyor.

Anket çıkış sonuçlarının ardından 5 Yıldız'ın önemli isimlerinden Alessandro Di Battista, bunun tarihi bir sonuç olduğunu ve bu sonuçlar kesinleşirse ilk kez diğer partilerin ayaklarına gelip kendileriyle görüşmek zorunda kalacağını söyledi.

Öte yandan, siyasi istikrarsızlıklarla meşhur olan ülkede, cumhuriyetin ilan edildiği 1946'dan bu yana 64 hükümet kuruldu. - Roma