İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı

04.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:58

İtalya sahilleri yakınından geçen katil balinalar olarak bilinen orkalar nadir görüntülere sahne oldu. İtalyan sahil güvenlik görevlilerince 1 Aralık'ta çekilen görüntüler önce İtalyan medyasında ardından da dünya medyasında ilgi gördü.



Görüntülerde 4 orkanın bir liman şehri olan Genoa sahili yakınlarında yüzdüğü görülüyor. Orkalar normalde daha soğuk olan Atlantik Okyanusu'nda yaşıyorlar ve Akdeniz'i yalnızca arada sırada ulaşım için kullanıyorlar. Euronews.com'da Görüntüle