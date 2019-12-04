İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı
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İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı

İtalya sahilleri yakından geçen orka balinaları ile nadir görüntülere sahne oldu. İtalyan sahil güvenlik görevlilerince 1 Aralık'ta çekilen görüntüler önce İtalyan medyasında ardından da dünya medyasında ilgi gördü

04.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:58
İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı

sahilleri yakınından geçen katil balinalar olarak bilinen orkalar nadir görüntülere sahne oldu. İtalyan sahil güvenlik görevlilerince 1 'ta çekilen görüntüler önce İtalyan medyasında ardından da dünya medyasında ilgi gördü.


Görüntülerde 4 orkanın bir liman şehri olan Genoa sahili yakınlarında yüzdüğü görülüyor. Orkalar normalde daha soğuk olan Atlantik Okyanusu'nda yaşıyorlar ve Akdeniz'i yalnızca arada sırada ulaşım için kullanıyorlar. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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