İtalya Sağlık Bakanı Speranza aşılamanın 8 AB ülkesinde aynı gün başlatılmasını önerdi
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İtalya Sağlık Bakanı Speranza aşılamanın 8 AB ülkesinde aynı gün başlatılmasını önerdi

16.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:58
İtalya Sağlık Bakanı Speranza aşılamanın 8 AB ülkesinde aynı gün başlatılmasını önerdi

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının gelecek ayların en önemli konusu olduğunu belirterek 8 Avrupa ülkesinin aşılamaya aralık ayı içinde aynı gün başlamasını teklif ettiğini açıkladı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının gelecek ayların en önemli konusu olduğunu belirterek 8 Avrupa ülkesinin aşılamaya aralık ayı içinde aynı gün başlamasını teklif ettiğini açıkladı.

Bakan Speranza, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşısı, gelecek ayların en önemli konusu. İtalya, daima Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onay sürecinin düzenli, şeffaf ve hızlı olmasını sağlamak için çalıştı. Bu sürecin Noel'den önce tamamlanabilmesi iyi haberdir. Bu, sonunda etkili ve güvenli bir aşıya sahip olabileceğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Aşılamanın daha önce belirtilenin aksine ocak yerine aralıkta başlayabileceğine işaret eden Speranza, şunları kaydetti:

"Fransa ve Almanya'nın da aralarında olduğu 7 Avrupa ülkesinin bakanlarıyla aşılamanın aralık ayı içinde aynı gün başlatılmasını önerdim. Ülke genelinde yeterli aşıya ulaşana dek dikkatli ve ihtiyatlı olmaya devam etmek gerekiyor. Ama yine de yol, doğru bir yol ve nihayet tünelin ucundaki ışık görünüyor."

Bu arada, İtalya Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da 8 Avrupa ülkesinin (İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Lüksemburg, Belçika, İsviçre) sağlık bakanlarının, aşı kampanyasına beraber başlama ve sürece dair bilgileri şeffaf şekilde paylaşmaya dair ortak bir bildiriye imza attığı belirtildi.

Diğer yandan, aşı kampanyası için İtalya'da 1500 meydana mimar Stefano Boeri'nin tasarladığı çuha çiçeği şeklindeki aşı istasyonları kurulacak.

İtalya, farklı firmalardan toplam 202 milyon doz aşı siparişi vermişti.

Vatikan'da aşılama 2021'de başlayacak

Vatikan'ın sağlık ve hijyen işlerinden sorumlu yöneticisi Prof. Andrea Arcangeli de Vatikan'da aşılamanın, Vatikan vatandaşları, çalışanlar ve aileleri için 2021'in ilk aylarında başlayacağını belirtti.

Arcangeli, VaticanNews'te yer alan demecinde, Vatikan'da kullanılacak ilk aşının yüzde 95 etkili olan BioNTech/Pfizer aşısı olacağını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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