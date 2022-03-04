İtalya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı - Haberler

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İtalya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı

AA, Barış Seçkin - Güncel
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İtalya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısını kınadı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısını kınadı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Başbakan Draghi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik menfur saldırıyı kınıyor. Bu herkesin güvenliğine yapılmış bir saldırı. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı desteklemek ve Avrupa vatandaşlarını korumak için müttefikleriyle beraber birlik halinde azami kararlılıkla tepki göstermeyi sürdürmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığını belirterek, "Rus tankçıları nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür." demişti.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Zaporijya, Nükleer, İtalya, Rusya, Güncel, Haberler

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