İtalya: Restorandan müşterilere 'yaramaz çocuklarınızla gelmeyin' uyarısı
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İtalya: Restorandan müşterilere 'yaramaz çocuklarınızla gelmeyin' uyarısı

İtalya'nın kuzey kenti Villa di Tiraro'da bir pizza restoranı, gürültücü ve yaramazlık yapan çocuklar ile baş edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Girişte asılı olan uyarıda, "gürültü çıkaran yaramaz çocuklu ailelere" restorana gelememe ricasında bulunuluyor

22.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:02
İtalya: Restorandan müşterilere 'yaramaz çocuklarınızla gelmeyin' uyarısı

'nın kuzey kenti Villa di Tiraro'da bir pizza restoranı, gürültücü ve yaramazlık yapan çocuklar ile baş edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu.


Baga adlı restoranın girişinde çocuklu ailelere yönelik paylaşılan uyarı yazsı görenleri şaşkınlığı uğratıyor. Mekanın sahibi Gabriele Berbenni, kapıda asılı olan uyarısında "gürültü çıkaran yaramaz çocuklu ailelere" restorana gelememe ricasında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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