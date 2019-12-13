İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal
Haberler » Dünya » İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal - Haberler

İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal

İtalya parlamentosu uyuşturucu etkisinin normal türlerinden daha az olduğu "hafif esrar" olarak bilinen bitkinin ülke içerisinde satış ve üretimine izin verdi. Söz konusu yasa tasarısı uzun yıllardır ülkede tartışma konusu olmuştu

13.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:02
İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal

İtalya parlamentosu uyuşturucu etkisinin normal türlerinden daha az olduğu "hafif esrar" olarak bilinen bitkinin ülke içerisinde satış ve üretimine izin verdi.


Söz konusu yasa tasarısı uzun yıllardır ülkede tartışma konusu olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler