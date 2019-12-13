İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal
İtalya parlamentosu uyuşturucu etkisinin normal türlerinden daha az olduğu "hafif esrar" olarak bilinen bitkinin ülke içerisinde satış ve üretimine izin verdi. Söz konusu yasa tasarısı uzun yıllardır ülkede tartışma konusu olmuştu
13.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:02
İtalya parlamentosu uyuşturucu etkisinin normal türlerinden daha az olduğu "hafif esrar" olarak bilinen bitkinin ülke içerisinde satış ve üretimine izin verdi.
Söz konusu yasa tasarısı uzun yıllardır ülkede tartışma konusu olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com