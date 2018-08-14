İtalya'da Çöken Köprünün Yıkılış Anı Kameralara Yansıdı

İtalya'da ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği faciadan olay yeri görüntüleri geldi. Köprünün çöküş anı telefonların kamerasıyla anbean kaydedildi.

ZAYIFLIK SEBEBİYLE KÖPRÜ ÇÖKTÜ

İtalya'nın Genoa kentinde üzerinde otoyol bulunan bir köprü çöktü. İtalyan basını olayın, köprüdeki yapısal zayıflık sebebiyle yaşanmış olabileceğini aktardı.

''OLAY MUAZZAM BİR TRAJEDİYE BENZİYOR''

İtalyan polisinin olay yerinde olduğu bildirilirken, onlarca araç köprünün çökmesiyle yere çakıldı. İtalya Ulaştırma Bakanı, faciayla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Olay muazzam bir trajediye benziyor'' ifadesini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 22'YE ÇIKTI

İtalya'nın liman şehri Cenova'da Morandi otoyol köprüsü aşırı yağış sonrası çöktü. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 22 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.

Olay yerinden dehşete düşüren kareler;