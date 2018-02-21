İtalya: Nüfusunun Çoğunluğu Göçmen Olan Castel Volturno'ya Güvenlik Yatırımı
İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti nüfusunun üçte ikisini göçmenlerin oluşturduğu Napoli yakınlarındaki Castel Volturno'da, başta güvenlik ve entegrasyon hedefli olmak üzere 21 milyon euroluk yatırım yapacaklarını açıkladı.
İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti nüfusunun üçte ikisini göçmenlerin oluşturduğu Napoli yakınlarındaki Castel Volturno'da, başta güvenlik ve entegrasyon hedefli olmak üzere 21 milyon euroluk yatırım yapacaklarını açıkladı.
Kaynak: Euronews.com