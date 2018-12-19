İtalya'nın Yeni Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinde Neler Var?

İtalya'da "yolsuzlukla mücadele yasası" dün akşam parlamentoda kabul edilerek yasalaştı. Yasanın mimarı 5 Yıldız Hareketi "bay bay yolsuzlar" pankartlarıyla kutlama yaptı.

Siyaset dünyasındaki yolsuzlukların yarattığı öfke, 5 Yıldız Hareketi'nin kuruluşunda ve yükselmesinde en önemli faktörlerden biriydi. 5 Yıldız, geçen Haziran ayında Lig partisi ile koalisyon kurarak iktidara gelmesinin ardından da yolsuzlukla mücadele yasasını öncelikleri arasına almıştı. Yolsuzlukla mücadele yasasının öne çıkan maddeleri:





"Temiz Eller'den bu yana ilk gerçek yasa"

Yasanın dün akşam mecliste 304 kabul, 106 ret ve 19 çekimser oyla kabul edilmesinin ardından 5 Yıldız Hareketi meclis binası önünde kutlama gösterisi yaptı. 5 Yıldız Hareketi, "yolsuzları süpüreceğini" iddia ettiği yeni yasayı, "Temiz Eller'den bu yana ilk gerçek yolsuzlukla mücadele yasası" ve "bye bye yolsuzlar" yazılı pankartlarla kutladı.

5 Yıldız lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, şimdiye kadar dürüstler aptal muamelesi görüyordu, artık her şey değişecek" dedi. Adalet Bakanı Alfonso Bonafede de "Bugün tarihi bir gün, bunu tüm dürüst vatandaşlara adıyoruz" diye konuştu.

İtalya, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde AB üyeleri içinde en olumsuz tablolardan birini sergiliyor ve 180 ülke içinde 54. sırada yer alıyordu.