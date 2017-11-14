İtalya'nın Uzun Yıllara Dayanan İsveç Kâbusu
Eski şampiyonlar arasında 2018 Dünya Kupası'na katılamayacak tek takım olan İtalya'nın, konu İsveç olunca şansı yaver gitmiyor.
2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa elemeleri play-off turunda veda eden İtalya, 1958 yılından bu yana ilk kez futbolun milli takımlar düzeyindeki en üst organizasyonunda mücadele edemeyecek.
Rusya'nın gelecek yıl finallerine ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri play-off turunda, ilk maçta 1-0 yenildiği İsveç ile rövanş mücadelesinde golsüz berabere kalan İtalya, 60 yıl sonra bir ilke imza attı.
Ülkenin krallıkla yönetildiği dönemden kalan formasının renginden ötürü "Gök-mavililer" olarak anılan İtalya, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na vize alamadı. 1930 yılından bu yana düzenlenen futbolun en üst düzey organizasyonuna daha önce 1930'da gitmeyen ve 1958'de elemelere takılarak katılamayan İtalya Milli Takımı, dün de İsveç'i geçemeyince 2018 Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirdi.
Kupayı, 1934, 1938, 1982 ve son olarak 2006 yılında 4 kez kazanma başarısı gösteren İtalya, daha önce mutlu sona ulaşıp Rusya vizesi alamayan tek eski şampiyon oldu.
Roberto Baggio, Dino Zoff, Paolo Rossi, Franco Baresi, Gianluca Vialli, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Carlo Ancellotti, Fabio Capello, Marcello Lippi gibi futbolcu ve teknik adamları dünya futboluna kazandıran İtalya'nın, sadece 11 yıl önce Almanya'da kazandığı Dünya Kupası'ndan bu yana geldiği nokta, ülkede spor kamuoyunun gündemini uzunca bir süre meşgul edeceğe benziyor.
2006 yılında Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra bu kupada bir türlü istediği sonucu alamayan İtalya, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya'da grup aşamalarında elenerek, son iki turnuvaya erken veda etmişti.
İsveç, İtalya'ya iyi gelmiyor
İtalya'nın play-off turunda İsveç'e elenmesi, bu ülkenin İtalya'ya iyi gelmediği sonuçları akıllara getirdi.
60 yıl önce İsveç'in evsahipliği yaptığı Dünya Kupası finallerine gidemeyen İtalya, 1992 yılında da yine aynı ülkede düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamamıştı.
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