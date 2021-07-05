İtalya'nın Spezia Kulübü, genç Türk teknik adam Tanrıvermiş'i 19 yaş altı takımının başına getirdi
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İtalya'nın Spezia Kulübü, genç Türk teknik adam Tanrıvermiş'i 19 yaş altı takımının başına getirdi

İtalya'nın Spezia Kulübü, genç Türk teknik adam Tanrıvermiş'i 19 yaş altı takımının başına getirdi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Spezia, 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğüne genç Türk çalıştırıcı Tuğberk Tanrıvermiş'i getirdiğini bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Spezia, 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğüne genç Türk çalıştırıcı Tuğberk Tanrıvermiş'i getirdiğini bildirdi.

Spezia Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Galatasaray'da maç analistliği, genç takım antrenörlüğü görevlerinde bulunan, Cesare Prandelli, Igor Tudor ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerin yardımcılığını üstlenen ve son olarak Roma'nın genç takımını çalıştıran Tanrıvermiş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tanrıvermiş de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spezia 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü olduğum için çok mutluyum. Spezia Kulübünün vizyonundan çok etkilendim. Bu maceraya başlamak ve Primavera (PAF) takımımızı hedefe ulaştırmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Spezia." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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