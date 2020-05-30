İtalya'nın sembollerinden tarihi Pisa Kulesi yeniden açıldı
Pisa Kulesi detaylar Kuyrukta bekleyen ziyaretçiler Tarihi kule içinde fotoğraf çeken ziyaretçi Giriş sırasında bekleyen insanlar İtalya'nın sembollerinden tarihi Pisa Kulesi yeniden açıldıİtalya'nın eğik durmasıyla ünlü tarihi Pisa Kulesi, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına...
30.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:21
Pisa Kulesi detaylar
Kuyrukta bekleyen ziyaretçiler
Tarihi kule içinde fotoğraf çeken ziyaretçi
Giriş sırasında bekleyen insanlar İtalya'nın sembollerinden tarihi Pisa Kulesi yeniden açıldı
İtalya'nın eğik durmasıyla ünlü tarihi Pisa Kulesi, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından bugün yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı. Tarihi kule, ülkede uygulanan karantina önlemleri nedeniyle 8 Mart'tan bu yana ziyarete kapalıydı.
Kaynak: AA