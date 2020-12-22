İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu
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İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu

22.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:06
İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Venedik ofisi yetkilisi İtalyan doktor Francesco Zambon, İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını ortaya koyması nedeniyle üst düzey bir DSÖ yetkilisinden baskı gördüğünü ve kendisine misilleme yapılmasından çekindiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Venedik ofisi yetkilisi İtalyan doktor Francesco Zambon, İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını ortaya koyması nedeniyle üst düzey bir DSÖ yetkilisinden baskı gördüğünü ve kendisine misilleme yapılmasından çekindiğini belirtti.

İtalya'nın salgının ilk dalgasındaki mücadelesine ilişkin geçen mayısta yayınlandıktan 24 saat sonra kaldırılan ve bir daha yayımlanmayan DSÖ raporuna ilişkin, raporun koordinatörlerinden Dr. Zambon, La Repubblica gazetesine açıklama yaptı.

Söz konusu raporda, 2006 tarihli "İtalya'nın Salgına Hazırlık Planı"nın belirtildiği gibi 2017'de güncellenmediğini, aksine aynen onaylanarak konduğunu savunan Zambon, bu durumun DSÖ Genel Direktör Yardımcısı İtalyan Ranieri Guerra'nın tepkisini çektiğini belirtti.

Zambon, Guerra'dan o dönem "ortalığı karıştırmaması" yönünde bir elektronik posta aldığını vurgulayarak, "Bu e-postada, İtalya planının üzerine 'Aralık 2016' ve 'Güncellendi' ibarelerini eklememi istiyordu ancak ben bunu reddettim çünkü bu kopyala-yapıştır aynı rapora onay vermek anlamına geliyordu. Bu yanlış bildirimde bulunmak olacaktı." ifadelerini kullandı.

Guerra'nın makamını kullanarak kendisine gözdağı vermeye çalıştığını aktaran Zambon, bu konuyu DSÖ'nün her kademesine bildirdiğini ve DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a da Guerra'dan tehdit aldığına dair bir mektup yazdığını ancak bir yanıt alamadığını anlattı.

Zambon, 2013-2017'de İtalya Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Birimi'nin başında bulunan Guerra'nın burada çıkarıyla alakalı bir durum olduğunu öne sürdü.

Zambon, neden şimdi sessizliğini bozduğunu sorusuna ise "Misilleme yapılmasından çekiniyorum. Her gün işe huzursuz şekilde gidiyorum. Cenevre'den garip telefonlar gelir mi diye bekliyorum." yanıtını verdi.

Son günlerde suçlamaların odağındaki isim DSÖ Genel Direktör Yardımcısı İtalyan doktor Ranieri Guerra ise daha önce İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Zambon ile arasında bir sorun olduğu ve baskı yaptığı iddialarını yalanlarken, "Sadece görüş ayrılığı. Ben kendisine raporun yayınlanmadan önce İtalya Sağlık Bakanlığı'na da nezaketen bilgi verilmesini önerdim. Başka bir şey değil. Zambon, bunu gerekli görmediğini söyledi. Ayrıca istesem de Zambon'a müdahale etme yetkisine sahip değilim." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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