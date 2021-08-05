İtalya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor
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İtalya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Alevlerden detaylar Yanan yerlerin havadan görüntüleri İtalya'nın güney bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alevlerden detaylar

Yanan yerlerin havadan görüntüleri İtalya'nın güney bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), gece boyunca Sicilya adasının Palermo ve Messina kenti ile ayrıca Kalabriya bölgesinin Reggio Kalabriya ve Kosenza kentleri yakınlarındaki orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlara "Canadair" model yangın söndürme uçaklarıyla havadan müdahale etti.

İtalya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor
İtalya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor
İtalya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor
İtalya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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