- İtalya'nın kuzeyinde tren raydan çıktı: 3 yaralı - İtalya'nın kuzeyinde tren raydan çıktı: 3 yaralı İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bir trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

- İtalya'nın kuzeyinde tren raydan çıktı: 3 yaralı

ROMA - İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bir trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde seyir halindeki bir tren raydan çıktı. Hattı işleten demiryolu şirketi Trenord tarafından yapılan açıklamada, trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada yaralanan kişilerin bir yolcu, makinist ve kondüktör olduğu belirtildi. Kazanın Carnate kasabası istasyonuna yakın bölgede meydana geldiği, 3 vagonun raydan çıktığı aktarıldı. Kazanın nedenine yönelik araştırma başlatıldı.

Kaynak: İHA