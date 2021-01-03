İtalya'nın kuzeyi kara teslim
03.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:03
İtalya'nın kuzey bölgelerinde artan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, Veneto ve Toscana kentlerinde itfaiye 150 noktada kar temizleme çalışmaları yaptığını açıkladı.
İtalya'nın kuzey bölgelerinde artan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, Veneto ve Toscana kentlerinde itfaiye 150 noktada kar temizleme çalışmaları yaptığını açıkladı. Milano kentinde ise kar kalınlığının 20 santimi bulduğu ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı