İtalya'nın kabul etmediği mülteci gemisine İspanya kapı açtı; Open Arms: 7 günlük yolu kaldıramayız

18.08.2019 16:44

İspanya, 107 göçmenle beraber 17 gündür İtalya'nın Lampedusa açıklarında bekleyen Open Arms gemisine Algeciras limanını açtığını duyurdu. Ancak mültecileri Libya açıklarında kurtararak İtalya yakınlarına kadar getiren Open Arms yetkilileri, gemideki durumun Algeciras'a gitmeye elverişli olmadığını belirterek İtalya'ya yanaşma isteğini tekrarladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda ülkesinin acil insani durumlarda her zaman harekete geçtiğini vurgulayarak Algeciras limanının Open Arms gemisi için açık olduğunu söyledi. Sanchez, mülteci sorununa Avrupa Birliği (AB) insani değerleri çerçevesinde bir genel çözüm bulunmasını gerektiğini de vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle