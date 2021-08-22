İtalya'nın Kabil'den tahliye ettiği 200'ü aşkın Afgan, Roma'ya ulaştı
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İtalya'nın Kabil'den tahliye ettiği 200'ü aşkın Afgan, Roma'ya ulaştı

İtalya'nın Kabil'den tahliye ettiği 200'ü aşkın Afgan, Roma'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye ettiği 211 Afgan, Roma'ya getirildi.

İtalya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye ettiği 211 Afgan, Roma'ya getirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, daha önce Kabil'den Kuveyt'e taşınan Afgan vatandaşları, İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait KC767 tipi bir uçakla bu sabah saatlerinde başkent Roma'nın Fiumicino Havaalanı'na ulaştı.

Söz konusu uçakta bulunan Afganların, Afganistan'da İtalyan misyonlarında çalışanlar, iş birliği yapanlar ve onların aileleri olduğu belirtildi.

Afganların, askeri otobüslerle kendileri için özel bir yerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alınacağı kaydedildi.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da İtalya'nın haziran ayından beri 8 uçakla Kabil-Kuveyt-Roma hattında kurduğu "hava köprüsüyle" şu ana kadar 1500'den fazla Afgan vatandaşını tahliye ettiği, bunların 1000 kadarının İtalya'ya getirildiği bildirildi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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