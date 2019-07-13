İtalya'nın insan kaçakçılığı kralı diye 3 yıldır hapiste tuttuğu adam aklandı

İtalya'nın Afrika'nın en azılı insan kaçakçılarından biri olduğu iddiasıyla Sudan'dan "kaçırarak" 3 yıldır hapiste tuttuğu Eritreli bir adamın aslında kimlik karışıklığı kurbanı bir rençper olduğu ortaya çıktı.

İtalyan ve İngiliz güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla Mayıs 2016'da Sudan'ın başkenti Hartum yakınlarında tutuklanan 29 yaşındaki Medhanie Tesfamariam Berhe'nin "General" lakaplı göçmen kaçakçısı olduğu iddia ediliyordu.

Berhe, Hartum yakınlarında bir kahvedeyken tutuklanmıştı. İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin haberine göre iki polis, başına çuval geçirilip şiddet uyguladıkları Berhe'yi zorla İtalya'ya giden bir uçağa bindirmişti.

İtalyan savcılar, "General" lakaplı insan kaçakçısı Medhanie Yehdego Mered olduğunu iddia ettikleri adamın 13 binden fazla kişinin Libya'dan Avrupa'ya yolculuğunu organize ettiğini öne sürüyordu.

Ancak Berhe'nin tutuklandığı haberi ve fotoğrafları basında yer alınca, gerçek insan kaçakçısını tanıyanlar yanlış adamın tutuklandığını söylemişti.

DNA testleri, telefon dinlemeleri ve tanık ifadeleri yanlış adamın tutuklandığına işaret etse de savcılık Berhe hakkında 14 yıl hapis istiyordu.

Dün Palermo'da karara bağlanan davada hakim, savcılığın iddialarını reddetti ve bunun bir "yanlış kimlik vakası" olduğuna hükmetti. "Hapisteki adam haksız yere tutuklanmıştır" diyen hakim Berhe'nin serbest bırakılmasına karar verdi.

Berhe yalnızca, bir akrabasının Libya'ya kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu ancak 3 yıl hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

"Çiftçi hapiste, insan kaçakçısı dışarıda"

Berhe'nin kız kardeşi Hiwett Tesfamariam kararın ardından İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda sonunda kardeşinin aklanmasından çok memnun olduğunu söyledi ancak bu süreçte yaşadıklarını "gerçek bir kabus" diye niteledi.

Berhe'nin avukatı Michele Calantropo da "3 yılın sonunda nihayet hakim bizim baştan beri söylediğimiz şeyi teyit etti: Hapisteki adam bir çiftçi, gerçek insan kaçakçısı ise dışarıda" dedi. Avukat, kararı duyduğunda müvekkilinin "bir çocuk gibi ağladığını" belirtti.

İtalyan makamları 2016'daki operasyonu insan kaçakçılığına indirilmiş büyük bir darbe olarak sunuyordu. Yanlış adamın tutuklandığını savunanlar ise imza kampanyaları ve birçok Avrupa ülkesine gösteriler yaparak seslerini duyurmaya çalışıyordu.