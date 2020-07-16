İtalya'nın güneyinde sel felaketi: 2 ölü
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İtalya'nın güneyinde sel felaketi: 2 ölü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde aniden bastıran sağanak sonucu yaşanan sel felaketinde 2 kişi öldü.

İtalya'nın güneyinde sel felaketi: 2 ölü
16.07.2020 02:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:38

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde aniden bastıran sağanak sonucu yaşanan sel felaketinde 2 kişi öldü.

İtalyan ANSA ajansında yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sicilya'nın merkez şehri olan Palermo'da dün akşam üstü aniden bastıran yoğun yağış şehirde sele yol açtı. Sağanak nedeniyle şehrin bazı bölgelerinde pek çok cadde ve sokak sel sularıyla kaplanırken arabaların sulara battığı bildirildi.

Regione Bulvarı'ndaki bir alt geçitte arabalarında mahsur kalan 2 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca otomobiliyle seyahat ederken sele yakalanan pek çok kişinin de araçlarını yüzerek terk etmek durumunda kaldığı kaydedildi.

Sel nedeniyle arabada aileleriyle mahsur kalan biri 9 aylıktan ufak 2 çocuğun da hipotermi geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, kentlerinin 2 saatten az bir sürede tarihinin en yoğun yağışını aldığını dile getirdi.

Orlando, bu kadar kısa sürede düşen yağış miktarının bir yıla denk olduğunu ifade ederken, "Daha önce uyarı verilmiş olsaydı, ona göre önden tedbirler alabilirdik." dedi.

Kaynak: AA

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