İtalya'nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısında ilk faz çalışmaları tamamlandı
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İtalya'nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısında ilk faz çalışmaları tamamlandı

05.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:06
İtalya'nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısında ilk faz çalışmaları tamamlandı

İtalya merkezli ReiThera biyoteknoloji firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ilk faz çalışmaları tamamlandı.

İtalya merkezli ReiThera biyoteknoloji firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ilk faz çalışmaları tamamlandı.

Başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinde düzenlenen basın toplantısıyla ReiThera'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk faz çalışmalarının sonuçları kamuoyuna açıklandı.

Spallanzani Hastanesi Bilimsel Direktörü Giuseppe Ippolito, aşıyı test etmeye 24 Ağustos'ta başladıklarını ve ilk 21 günlük sürede hiçbir yan etki gözlemlemediklerini, sadece enjeksiyon bölgesinde tıbbi müdahaleye gerek olmayan bazı etkiler görüldüğünü belirtti.

Ippolito, çalışma kapsamında 100 kişinin değerlendirildiğini, 45 kişinin farklı dozlarda aşılandığını, 4 hafta boyunca antikor üretiminin zirvede sabit kaldığını tespit ettiklerini söyledi.

Söz konusu aşı adayının tek dozda etkili olduğunu ifade eden Ippolito, "Aşı, aşılananların yüzde 92,5'inde virüsü etkisiz hale getirecek antikorlar geliştiriyor." dedi.

ReiThera firmasının başkanı Antonella Folgore, aşılarının ilk aşama sonuçlarından memnun olduklarını belirterek, "Yılda 100 milyon doz aşı üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri de "Aşı tedarikinde bir nebze bağımsızlık sağlamaya çalışalım. Hükümet, ReiThera'nın bu deneyinin gelişimini finanse etmek için yeterli kaynakları tahsis etti." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, teslim aldığı Pfizer/Biontech aşılarını 27 Aralık'ta uygulamaya başlayan İtalya'da bu akşam itibariyle aşılananların sayısı 191 bin 11 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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