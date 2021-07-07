İtalya'nın EURO 2020'de finale çıkması ülke basınında coşkuyla karşılandı
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İtalya'nın EURO 2020'de finale çıkması ülke basınında coşkuyla karşılandı

İtalya'nın EURO 2020'de finale çıkması ülke basınında coşkuyla karşılandı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı finalinde İspanya'yı eleyerek finale yükselen İtalya Milli Takımı'nın başarısı, ülke basınında da geniş şekilde yer buldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı finalinde İspanya'yı eleyerek finale yükselen İtalya Milli Takımı'nın başarısı, ülke basınında da geniş şekilde yer buldu.

İtalya'nın yarı finalde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak finale yükselmesi coşkuyla karşılandı.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, İspanyolca "Fiesta (Bayram)" manşetini atarken, İtalya'nın "Wembley'de kahramanca mücadele ederek finale yükseldiği" yorumunu yaptı.

Gazetenin haberinde, İtalya'nın 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılmadığına, bugün ise teknik direktör Roberto Mancini sayesinde Avrupa şampiyonluğunu kazanmanın bir adım ötesinde olduğuna dikkat çekildi.

İspanya'nın maç boyunca topa çok yüksek oranda sahip olmasının İtalya'ya acı çektirdiği ancak "Gök Mavililer"in, "tiki-taka" olarak bilinen İspanyol futbolu karşısında "aslanlar" gibi mücadele ettiği belirtildi.

Corriere dello Sport gazetesi de "Gök Mavililer"in finale yükselerek, İtalya'yı "doyumsuz bir coşkuya" boğduğunu yazdı. İtalya'nın tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktığı hatırlatılan gazetenin haberinde, İtalya'nın son finalinde 2012'de kaybettiği İspanya'yı dün yarı finalde penaltı atışlarında elediği kaydedildi.

Gazete ayrıca, maçta İtalya'yı öne geçiren golü de atan Federico Chiesa'ya dikkati çekerek, genç futbolcunun son 16 turunda Avusturya karşısında da "Gök Mavililer"i öne geçirdiğini hatırlatılıp, kritik zamanlarda takımını sırtladığı değerlendirmesini yaptı.

Ana akım gazetelerden La Repubblica da ilk sayfadan geniş bir fotoğrafla verdiği haberinde, İtalya'nın İspanya ile yarı final müsabakasında acı çektiğini ama şimdi Avrupa şampiyonluğu rüyasının yakın olduğunu belirtti. Gazete, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin "Çok zor bir maçtı" ifadesine de yer verdi.

Corriere della Sera gazetesi de ilk sayfadan büyük fotoğrafla İtalya'nın Avrupa Şampiyonası'nda 2012'den sonra ilk kez finale çıktığı haberini verdi.

Haberde, "İtalya bize büyülü bir akşam hediye ediyor: Finaldeyiz." ifadeleri yer alırken, oyun genelinde topa hakim olan İspanya'nın, İtalya'yı şampiyonada bu denli zorlayan ilk takım olduğu yorumu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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