İtalya'nın en eski kulübü Genoa, ABD merkezli bir şirkete satıldı - Haberler Spor
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İtalya'nın en eski kulübü Genoa, ABD merkezli bir şirkete satıldı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
İtalya'nın en eski kulübü Genoa, ABD merkezli bir şirkete satıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa kulübü, ABD merkezli 777 Partners isimli girişim tarafından satın alındı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa kulübü, ABD merkezli 777 Partners isimli girişim tarafından satın alındı.

Genoa kulübünden yapılan açıklamada, merkezi ABD'nin Miami kentinde olan 777 Partners isimli şirketin kulübün yüzde 99,9'luk hissesini satın aldığı belirtildi.

Kırmızı-mavili ekibin 18 yıldır sahibi olan eski başkan Enrico Preziosi'nin kulüp yönetim kurulu üyesi olarak kalacağı ifade edildi.

777 Partners şirketinin kurucusu ve yöneticisi Josh Wander, "Genoa gibi büyük bir tarihi, mirası ve geleneği olan kulübün bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Miras aldığımız sorumluluğun farkındayız ve saygı duyuyoruz. Serie A'da mümkün olan en iyi sıralamaları hedefleyerek, kırmızı-mavililerin gururlu mirasını korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimini devreden eski başkan Preziosi de "El değiştirme zamanı geldi. Her zaman Genoa'yı güçlü ve güvenilir birine devredeceğimi söyledim. 777 Partners'a devrettim. İtalya'nın en eski kulübünü yönetecek olan onlara en iyisini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Preziosi, her zaman Genoa taraftarı olarak kalacağını belirtti.

Basında yer alan haberler e göre satış işleminin 150 milyon avro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi.

1893 yılında kurulan Genoa Kriket ve Futbol Kulübünün müzesinde 9 Serie A şampiyonluğu ve ayrıca 1 İtalya Kupası bulunuyor.

Serie A'da bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan Genoa, 5 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ve 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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Haber: İtalya'nın en eski kulübü Genoa, ABD merkezli bir şirkete satıldı - Haberler Spor
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