İtalya'nın Efsane Takımlarından Parma Yeniden Serie A'ya Yükseldi

Ekonomik sebepler nedeniyle 2015'te kümeye düşürülen Parma, üst üste 3 lig atlayarak Serie A'ya döndü.

İtalya'nın Efsane Takımlarından Parma Yeniden Serie A'ya Yükseldi

İtalya'nın köklü kulüplerinden olan Parma, 3 yıllık aranın ardından tekrar Serie A'ya geri döndü.

SON MAÇI KAZANDI VE ÇIKTI

Spezia'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Parma, Frosinone'nin kendi evinde Foggia ile 2-2 berabere kalmasının ardından ligde 2. sıraya yükseldi ve Empoli'nin ardından Serie A'ya direkt yükselen ikinci takım oldu.

Frosinone ile birlikte Palermo, Venezia, Bari, Cittadella ve Perugia, Serie A'ya çıkacak son takımı belirlemek için Play-Off oynamaya hak kazandı.

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