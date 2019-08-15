İtalya'nın denizde bıraktığı Open Arms gemisindeki göçmenleri İspanya kabul ediyor

15.08.2019 17:48

İspanya hükümeti, Proactiva Open Arms adlı sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı ve İtalya'nın limana yanaşma izni vermediği gemideki göçmenlerden yaklaşık 150'sini ülkesine kabul etmeye hazırlandığını duyurdu.

Open Arms gemisi, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle iki haftadır denizde Avrupa devletlerinin güvenli liman vermesi için bekliyor. İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise, söz konusu gemideki göçmenlerin karaya inmesine izin vermiyor. Euronews.com'da Görüntüle