Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisi'nin 'güven mektubu'nu kabul etti

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti. Kabul töreninde Büyükelçi Marrapodi tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Marrapodi, ailesi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.