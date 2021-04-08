İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İTALYA'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İTALYA'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; İtalyan Büyükelçi Gaiani, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ÇAVUŞOĞLU: AYNEN İADE EDİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan Başbakanı Draghi'nin sözlerine ilişkin, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı